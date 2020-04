"Votare in Parlamento". Immuni, asse tra Pd e Forza Italia: nasce davvero una nuova maggioranza? (Di lunedì 20 aprile 2020) Pd e Forza Italia dalla stessa parte. Sembrano infatti tutti d'accordo sui passaggi dell'app Immuni, lo strumento pensato per contenere i contagi da coronavirus. Questa va votata in Parlamento, perché - come spiega Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera -, si tratta di "un terreno tanto delicato, che riguarda i diritti e le libertà costituzionali delle persone, non può essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell"ordinanza commissariale", A fargli eco, la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena. "Urge - rivela Repubblica.it - un confronto serio in Parlamento sulla libertà e tutela della privacy, l'utilizzo dell'app non può cadere sulle nostre teste per circolari e decreti una semplice ordinanza che il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha firmato qualche giorno fa". Ancora però dem e ... Leggi su liberoquotidiano Meloni a Conte : non lavori col favore delle tenebre? Allora fai votare il Parlamento sul Mes (video)

Perché in Parlamento non si può votare da remoto? L’appello di 77 deputati

Il Parlamento non serve solo a votare quel che dice il Governo. Discuta! (Di lunedì 20 aprile 2020) Pd edalla stessa parte. Sembrano infatti tutti d'accordo sui passaggi dell'app, lo strumento pensato per contenere i contagi da coronavirus. Questa va votata in, perché - come spiega Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera -, si tratta di "un terreno tanto delicato, che riguarda i diritti e le libertà costituzionali delle persone, non può essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell"ordinanza commissariale", A fargli eco, la senatrice diFiammetta Modena. "Urge - rivela Repubblica.it - un confronto serio insulla libertà e tutela della privacy, l'utilizzo dell'app non può cadere sulle nostre teste per circolari e decreti una semplice ordinanza che il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha firmato qualche giorno fa". Ancora però dem e ...

borghi_claudio : La capigruppo della Camera, con il DECISIVO ASSENSO DEL M5S ha deciso di NON FAR VOTARE IL PARLAMENTO prima del con… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiediamo di votare in Parlamento un MANDATO al presidente del Consiglio. Lo prevedono legge, democrazia,… - borghi_claudio : Anche alla capigruppo del Senato con voto decisivo del M5S si impedisce di votare (nb, come si e' SEMPRE fatto) una… - MercPat : RT @Kapparar1: Il parlamento è stato chiamato a votare 1 volta da febbraio 2020 ad oggi. Ci hanno chiusi in casa. Propongono app per il t… - AvinoLoredana : RT @Kapparar1: Il parlamento è stato chiamato a votare 1 volta da febbraio 2020 ad oggi. Ci hanno chiusi in casa. Propongono app per il t… -