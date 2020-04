Un bellissimo progetto è partito in questi giorni per i bambini, si chiama “Giochiamo con la Polizia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Negli ultimi giorni e stato studiato e messo in atto un progetto che sta commuovendo il web, la polizia di stato, ha avviato, una fantastica iniziativa per i più piccoli. Un’idea tutta dedicata ai bambini, che sono quelli che stanno soffrendo di più la quarantena. Il progetto si chiama “Gioca con la Polizia” e consiste in appuntamenti, che ogni giorno possono accompagnare i più piccoli nei lunghi pomeriggi di reclusione. L’intenzione è proporre una forma di intrattenimento, sia divertente che educativa, utile ad affrontare argomenti importanti. La polizia a creato questa forma di gioco per insegnare e educare i bambini al cambiamento che stanno affrontando. Piccole regole base che possono aiutare i più piccoli a vivere questa emergenza con più serenità. Temi fondamentali sono ovviamente il rispetto delle regole e ... Leggi su bigodino (Di lunedì 20 aprile 2020) Negli ultimie stato studiato e messo in atto unche sta commuovendo il web, la polizia di stato, ha avviato, una fantastica iniziativa per i più piccoli. Un’idea tutta dedicata ai, che sono quelli che stanno soffrendo di più la quarantena. Ilsi“Gioca con la Polizia” e consiste in appuntamenti, che ogni giorno possono accompagnare i più piccoli nei lunghi pomeriggi di reclusione. L’intenzione è proporre una forma di intrattenimento, sia divertente che educativa, utile ad affrontare argomenti importanti. La polizia a creato questa forma di gioco per insegnare e educare ial cambiamento che stanno affrontando. Piccole regole base che possono aiutare i più piccoli a vivere questa emergenza con più serenità. Temi fondamentali sono ovviamente il rispetto delle regole e ...

bastianatte : Ecco qualche informazione in più sul bellissimo progetto cui sto partecipando. Non posso dirvi di più per ora, salv… - omarrashid : Per un bellissimo progetto che stiamo realizzando (al momento non posso dire niente ma sarà annunciato prestissimo)… - bastianatte : Ecco qualche informazione in più sul bellissimo progetto cui sto partecipando. Non posso dirvi di più per ora, salv… - MS_Artista : RT @BarbieriSofia: Grazie per questo bellissimo progetto ?? @MS_Artista #iostoacasa - BarbieriSofia : Grazie per questo bellissimo progetto ?? @MS_Artista #iostoacasa -

Ultime Notizie dalla rete : bellissimo progetto Un bellissimo progetto è partito in questi giorni per i bambini, si chiama "Giochiamo con la Polizia" Bigodino.it VIRUS: MARINANGELI, APPELLO BIPARTISAN:

Sono progetti sui quali non dobbiamo e non possiamo fare neanche un passo indietro, perché dalla qualità della struttura ospedaliera dipende la qualità dei corsi di laurea sanitari dell’Ateneo, altra ...

La ricercatrice vastese è impegnata in un progetto sulla diagnosi del Covid-19

Ho avuto una bellissima accoglienza dal Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche del Sant ... Con l’università di Bologna è impegnata in un progetto legato al Covid-19. Di cosa si tratta? L’idea è ...

Sono progetti sui quali non dobbiamo e non possiamo fare neanche un passo indietro, perché dalla qualità della struttura ospedaliera dipende la qualità dei corsi di laurea sanitari dell’Ateneo, altra ...Ho avuto una bellissima accoglienza dal Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche del Sant ... Con l’università di Bologna è impegnata in un progetto legato al Covid-19. Di cosa si tratta? L’idea è ...