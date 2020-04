Travestito da poliziotto spara sulla folla e fa strage in Canada: almeno 16 morti (Di lunedì 20 aprile 2020) Ad aprire il fuoco un odontotecnico di 51 anni, Gabriel Wortman, che, Travestito da poliziotto, ha sparato all’impazzata sui passanti in una comunità rurale della Nuova Scozia facendo una strage per poi lanciarsi in una sanguinosa fuga durata per oltre dodici ore e al termine della quale è stato ucciso dalla polizia. Leggi su fanpage Canada - travestito da poliziotto spara e uccide 16 persone

