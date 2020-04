“La fuga dal ritiro e West disse che doveva giocare perchè glielo aveva detto Dio” Vieri-Di Biagio, che risate! (Di lunedì 20 aprile 2020) Christian Vieri e Luigi Di Biagio, compagni di squadra nell’Inter dal 1999 al 2003, si sono ritrovati in diretta su Instagram. E’ stata l’occasione per rispolverare ricordi e aneddoti degli anni in nerazzurro, ma non solo. I due si sono soffermati su una fuga notturna da Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Modena e la reazione di Hector Cuper. Secondo la versione di Di Biagio, sembra chiaro chi sia il colpevole: “Bobo, per quattro anni tutti i sabato sera mi dicevi di andare via perché faceva troppo caldo in ritiro. Io ti tenevo sempre calmo. Una volta invece avevo caldo io, sono venuto da te e mi hai detto ‘andiamo a dormire a casa nostra’. Non sai la faccia quando sono arrivato a casa mia in pigiama…“. Vieri: “E tutti che pensavano che eravamo andati in discoteca tutta la notte. Cavolate…”. Ancora Di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Casalino : “La fuga di notizie sulla bozza dell’8 marzo non è partita dal mio ufficio. Chi lo insinua sa che è una falsità”

Coronavirus - fuga da Nord a Sud : “La prima generazione di casi in questo momento sembra essere sotto controllo”

“La madre di Higuain è molto grave”. Retroscena drammatico sulla fuga da Torino per coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Christian Vieri e Luigi Di Biagio, compagni di squadra nell’Inter dal 1999 al 2003, si sono ritrovati in diretta su Instagram. E’ stata l’occasione per rispolverare ricordi e aneddoti degli anni in nerazzurro, ma non solo. I due si sono soffermati su unanotturna da Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Modena e la reazione di Hector Cuper. Secondo la versione di Di Biagio, sembra chiaro chi sia il colpevole: “Bobo, per quattro anni tutti i sabato sera mi dicevi di andare via perché faceva troppo caldo in. Io ti tenevo sempre calmo. Una volta invece avevo caldo io, sono venuto da te e mi hai‘andiamo a dormire a casa nostra’. Non sai la faccia quando sono arrivato a casa mia in pigiama…“. Vieri: “E tutti che pensavano che eravamo andati in discoteca tutta la notte. Cavolate…”. Ancora Di ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni regis… - GDF : #Pordenone Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19… - giuly2103 : RT @CesareSacchetti: Hanno fatto irruzione in chiesa. Inseguivano dei pericolosi criminali in fuga? No, i carabinieri sono entrati per inte… - RolandCezanne : RT @Fornario: Il governo che stanzia 400 milioni per i pacchi alimentari e 337 milioni per 15 elicotteri da guerra. Metà delle risorse per… -

Ultime Notizie dalla rete : “La fuga Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE