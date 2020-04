‘Io ti ammazzo’ e la picchia con calci e pugni: corrono in aiuto i vicini, arrestato 36enne (Di lunedì 20 aprile 2020) E’ su segnalazione della sala operativa della Questura che gli agenti del Reparto Volanti si sono portati in via Giulio Pasquati per sedare una violenta lite tra conviventi. I fatti Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una situazione alquanto tesa. La richiedente, una giovane bielorussa, era sdraiata in terra sul pavimento della cucina e in lacrime riferiva di essere stata aggredita fisicamente con calci e pugni dal suo compagno; anche lui presente in abitazione, insieme alla madre che, all’arrivo degli agenti, continuava ad inveire contro la donna minacciandola di morte. L’uomo, P.A., 36enne romano, ha riferito che durante il pomeriggio aveva consumato delle bevande alcoliche con la compagna e che avevano avuto una lite, inizialmente solo verbale, per motivi generici di convivenza e che, in un secondo momento, si è trasformata in aggressione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 aprile 2020) E’ su segnalazione della sala operativa della Questura che gli agenti del Reparto Volanti si sono portati in via Giulio Pasquati per sedare una violenta lite tra conviventi. I fatti Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una situazione alquanto tesa. La richiedente, una giovane bielorussa, era sdraiata in terra sul pavimento della cucina e in lacrime riferiva di essere stata aggredita fisicamente condal suo compagno; anche lui presente in abitazione, insieme alla madre che, all’arrivo degli agenti, continuava ad inveire contro la donna minacciandola di morte. L’uomo, P.A., 36enne romano, ha riferito che durante il pomeriggio aveva consumato delle bevande alcoliche con la compagna e che avevano avuto una lite, inizialmente solo verbale, per motivi generici di convivenza e che, in un secondo momento, si è trasformata in aggressione ...

