Gli occhiali smart più convenienti sul mercato (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è voluto parecchio tempo prima di trovare un equilibrio tra praticità e stile, cruciale per ogni accessorio che miscela moda e tecnologia (chi ha detto Google Glass?). Ma nell’ultimo periodo gli occhiali smart si sono guadagnati la ribalta, con alcuni modelli dedicati alla realtà aumentata e gli Huawei X Gentle Monster per ascoltare la musica, mentre tra i tentativi meglio riusciti ci sono gli Spectacles di Snapchat, arrivati alla terza generazione. In questo filone prova a infilarsi Wagii, che ha lanciato l’omonimo paio di occhiali per scattare foto e registrare video hd, con un campo visivo di 110 gradi. Per farlo sfrutta la fotocamera integrata sull’asta destra, che consente di filmare clip da 10, 20 o 30 secondi. Basta un tocco sul logo (la W) presente sull’asta sinistra per avviare un video o fare una foto, con un led che si ... Leggi su wired Johnny Depp - ecco perchè l’attore indossa sempre gli occhiali

Occhiali protettivi per il San Pio : la donazione degli Ottici Artigiani di Benevento

Johnny Depp - ecco perchè l’attore indossa sempre gli occhiali (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è voluto parecchio tempo prima di trovare un equilibrio tra praticità e stile, cruciale per ogni accessorio che miscela moda e tecnologia (chi ha detto Google Glass?). Ma nell’ultimo periodo glisi sono guadagnati la ribalta, con alcuni modelli dedicati alla realtà aumentata e gli Huawei X Gentle Monster per ascoltare la musica, mentre tra i tentativi meglio riusciti ci sono gli Spectacles di Snapchat, arrivati alla terza generazione. In questo filone prova a infilarsi Wagii, che ha lanciato l’omonimo paio diper scattare foto e registrare video hd, con un campo visivo di 110 gradi. Per farlo sfrutta la fotocamera integrata sull’asta destra, che consente di filmare clip da 10, 20 o 30 secondi. Basta un tocco sul logo (la W) presente sull’asta sinistra per avviare un video o fare una foto, con un led che si ...

ilpost : Come non far appannare gli occhiali con la mascherina - Semprestanca1 : @matteosalvinimi Da TERRONA ,DI TE NON MI FIDO NÉ CON GLI OCCHIALI NÉ SENZA .HO SEMPRE AVUTO PAURA DI VOI ,SPERO VI… - Michele88023783 : @matteosalvinimi Buongiorno e buon lunedì Leader. Stai benissimo con gli occhiali - tetiba1 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Matteo gli occhiali vanno bene, ma il tono generale no. Che ti succede? sei 'spento'… - saggdiesel : @matteosalvinimi Con gli occhiali ci vedi meglio ad andare affanculo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhiali La mascherina ti appanna gli occhiali, ma c’è un semplice trucco per evitarlo greenMe.it Gli occhiali smart più convenienti sul mercato

Ma nell’ultimo periodo gli occhiali smart si sono guadagnati la ribalta, con alcuni modelli dedicati alla realtà aumentata e gli Huawei X Gentle Monster per ascoltare la musica, mentre tra i tentativi ...

Coronavirus, in isolamento cantano 'L'essenziale' di Mengoni. Mazzocchetti: a maggio ripartiamo

Il celebre cantante, fondatore dell'accademia, ha pensato di riunirli tutti in un'unica performance . Coronavirus, Sevel modello di ripartenza: mascherine, guanti e occhiali a ogni dipendente. Nel tea ...

Ma nell’ultimo periodo gli occhiali smart si sono guadagnati la ribalta, con alcuni modelli dedicati alla realtà aumentata e gli Huawei X Gentle Monster per ascoltare la musica, mentre tra i tentativi ...Il celebre cantante, fondatore dell'accademia, ha pensato di riunirli tutti in un'unica performance . Coronavirus, Sevel modello di ripartenza: mascherine, guanti e occhiali a ogni dipendente. Nel tea ...