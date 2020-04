Feltri non merita la nostra indignazione, faremmo il suo gioco (Di lunedì 20 aprile 2020) Stiamo attenti a fare il loro gioco! Feltri guida la banda dei disonesti -intellettualmente s’intende- per distogliere l’attenzione e aizzare folle social al de-concentramento dell’obiettivo! Il Nord è a pezzi, la Lombardia è il lazzaretto di Italia, la sanità privata padana ha presentato il conto della vergogna con i tamponi del San Raffaele al costo di centoventi euro! Cosa possono fare? Se non continuare a mostrare livore e adolescenti pruriti procurati da brufoli di sofferenza? Feltri è un pessimo urlatore, uno che pensa di offendere ancora i napoletani tirando in ballo i mandolini è come quello che pensa di risolvere le liti mettendo le mamme in mezzo. Non ci deve scaturire rabbia ma comprensione, la pandemia ha sancito finalmente le reali questioni italiche, ossia un Meridione eccellente ed un Settentrione ingannato da populisti ... Leggi su ilnapolista Feltri - nuovo attacco al sud : ”Al Nord noi lavoriamo - non suoniamo il mandolino”

Feltri : “Al Nord vogliamo tornare al lavoro - non per strada a suonare il mandolino”

Feltri su Libero : "Al Nord vogliamo andare a lavorare - non scendere in strada a suonare il mandolino" (Di lunedì 20 aprile 2020) Stiamo attenti a fare il loroguida la banda dei disonesti -intellettualmente s’intende- per distogliere l’attenzione e aizzare folle social al de-concentramento dell’obiettivo! Il Nord è a pezzi, la Lombardia è il lazzaretto di Italia, la sanità privata padana ha presentato il conto della vergogna con i tamponi del San Raffaele al costo di centoventi euro! Cosa possono fare? Se non continuare a mostrare livore e adolescenti pruriti procurati da brufoli di sofferenza?è un pessimo urlatore, uno che pensa di offendere ancora i napoletani tirando in ballo i mandolini è come quello che pensa di risolvere le liti mettendo le mamme in mezzo. Non ci deve scaturire rabbia ma comprensione, la pandemia ha sancito finalmente le reali questioni italiche, ossia un Meridione eccellente ed un Settentrione ingannato da populisti ...

LegaSalvini : VITTORIO FELTRI ALL’ATTACCO: CONTE NON E’ UN PREMIER, E’ UN INTRATTENITORE TELEVISIVO - VIDEO - gui_sann : RT @armcopp: #Gallera, #Fontana, #Feltri, ecc stanno tentando di mistificare la realtà al fine di mascherare la loro inadeguatezza dimostra… - gigifabbri : RT @GiuliaCortese1: Vittorio #Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. Lui è più fin troppo impegnato a… - RunPierwork13 : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… - imfrafallens : Possibile che non ci sia qualcuno che tolga la parola a quell'essere ignobile, razzista, fascista, istigatore di Vittorio Feltri? -