Coronavirus | si finge un infermiere al controllo delle forze dell’ordine e poi si vanta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ha mentito agli agenti dei carabinieri che l’hanno fermato durante uno dei controlli di routine in queso periodo di emergenzaspacciandosi pere dicendo di aver appena finito un turno massacrante in ospedale. Poi si èto di esser riuscito così a farla franca in un video pubblicato sui social. Peccato che le immagini siano diventate virarli, tanto da arrivare anche ai carabinieri che hanno provveduto a rintracciarlo e denunciarlo, dandogli la multa. È quanto successo nei giorni scorsi a Turbigo, in provincia di Varese. “Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri…”: esordisce l’uomo nel video. “Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare ...