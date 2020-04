Comunicazione confusa (Di lunedì 20 aprile 2020) Sulla Comunicazione d’emergenza, il governo intende continuare a complicare ancora molto la situazione oppure, come per il Covid-19, possiamo assistere a una fase discendente? La domanda sorge spontanea dopo la scelta di indebolire, anziché rafforzare, la cabina di regia sulla Comunicazione, con la riduzione delle conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.Bene inteso, le abbiamo criticate perché depressive, ansiogene, poco chiare e dunque… mossa corretta, ma da sola non basta. Ora il rischio è che prevalgano pareri disordinati di questo o quell’esperto. Non solo: se l’aspetto più positivo della stagione che viviamo è il ritorno di Scienza e competenza e, per contro, la sparizione dei No Vax, è un errore gigantesco lasciare a singoli medici il compito di una Comunicazione sregolata.In ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus Mulé (FI) : Borrelli smentisce il premier Conte - comunicazione confusa del governo (Di lunedì 20 aprile 2020) Sullad’emergenza, il governo intende continuare a complicare ancora molto la situazione oppure, come per il Covid-19, possiamo assistere a una fase discendente? La domanda sorge spontanea dopo la scelta di indebolire, anziché rafforzare, la cabina di regia sulla, con la riduzione delle conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.Bene inteso, le abbiamo criticate perché depressive, ansiogene, poco chiare e dunque… mossa corretta, ma da sola non basta. Ora il rischio è che prevalgano pareri disordinati di questo o quell’esperto. Non solo: se l’aspetto più positivo della stagione che viviamo è il ritorno di Scienza e competenza e, per contro, la sparizione dei No Vax, è un errore gigantesco lasciare a singoli medici il compito di unasregolata.In ...

