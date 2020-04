Cassano d’Adda | getta pacchetto di sigarette contenente cocaina | arrestato

Leggi su italiasera

Durante il servizio per il rispetto del decreto anti Covid-19 gli agenti dei carabinieri did'Adda hanno incrociato verso l'1:30 della notte tra Domenica e lunedì un uomo che camminava da solo per la strada. Alla vista della volante il 53enne marocchino hato undi, il gesto però non è passato inosservato ai carabinieri che una volta raccolto ilhanno rinvenuto al suo interno 10 dosi di, circa 6 grammi. L'uomo, che risulta incensurato e regolare, è statocon l'accusa di detenzione per spaccio di stupefacenti e sarà giudicato per direttissima in tribunale.