Calcio colpito dalla depressione Una ricerca evidenzia che ad esser più esposte sono le

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020). Raddoppiano i casi di frustrazione tra i calciatori professionisti. Ovviamente per l’emergenza coronavirus e per il conseguente stop ad allenamenti e campionati. E admaggiormente colpite risultano le donne. E’ la denuncia contenuta in unacondotta dal sindacato mondiale dei giocatori professionisti, FifPro, in collaborazione con l’ospedale universitario di Amsterdam, arrivata alla conclusione che in media soffrono di sintomi depressivi oltre il 10% degli atleti. Il sondaggio ha coinvolto circa 1.600 atleti di diversi paesi, dall’Europa agli Usa. Secondo i risultati, “il 22% delle donne e il 13% degli uomini ha riportato sintomi compatibili con la diagnosi di”., insomma, che scivola in uno stato di “ansia generalizzata”. Per non meno del 18% delle giocatrici e del 16% dei ...