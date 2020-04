Bergomi: "I 5 cambi favorirebbero la Juve. Higuain? Se non torna son problemi" (Di lunedì 20 aprile 2020) ​Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato della possibilità di introdurre le 5 sostituzioni in Serie A in questa situazione d'emergenza, dove potrebbero esserci partite ogni 3 giorni (questo è già possibile nel calcio dilettantistico). Secondo lo Zio la Lazio sarebbe svantaggiata. Ecco le sue parole durante Sky Calcio Club. I 5 cambi? "La Lazio ha avuto una grandissima stagione, anche perché con i tre cambi Inzaghi riusciva sempre a raddrizzare la partita se si metteva su binari... Leggi su 90min (Di lunedì 20 aprile 2020) ​Beppe, ex difensore dell'Inter, ha parlato della possibilità di introdurre le 5 sostituzioni in Serie A in questa situazione d'emergenza, dove potrebbero esserci partite ogni 3 giorni (questo è già possibile nel calcio dilettantistico). Secondo lo Zio la Lazio sarebbe svantaggiata. Ecco le sue parole durante Sky Calcio Club. I 5? "La Lazio ha avuto una grandissima stagione, anche perché con i treInzaghi riusciva sempre a raddrizzare la partita se si metteva su binari...

