Tennis, Novak Djokovic: “Federer è il numero uno, Nadal piace a tutti, io sono arrivato dopo…” (Di domenica 19 aprile 2020) In attesa di capire se e quando si potrà ripartire nel mondo dello sport, le video-chat via social impazzano. I grandi personaggi organizzano incontri online tra loro e non fanno eccezione anche i campioni del Tennis. Il n.1 del mondo Novak Djokovic si è reso protagonista prima di una divertente conversazione con il suo amico/rivale Andy Murray e poi è stata la volta dello svizzero Stan Wawrinka. Ebbene, in queste conversazioni il tema GOAT ha tenuto banco, come era anche normale che fosse, e Nole ha sempre risposto in maniera molto diplomatica, tuttavia specificando alcuni aspetti importanti. Con Murray il discorso ha riguardato molto l’evoluzione delle superfici di gioco rispetto al passato, mentre con l’elvetico i contenuti sono stati un po’ più interessanti Il rossocrocriato infatti ha chiesto al serbo quanto potesse dargli fastidio il ... Leggi su oasport Tennis : Novak Djokovic lancia la proposta per aiutare i giocatori di bassa classifica

Tennis - Novak Djokovic protagonista di un’importante donazione per Bergamo

Tennis - Novak Djokovic cuore d’oro : il n.1 del mondo dona un milione di euro alla Serbia per l’emergenza Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) In attesa di capire se e quando si potrà ripartire nel mondo dello sport, le video-chat via social impazzano. I grandi personaggi organizzano incontri online tra loro e non fanno eccezione anche i campioni del. Il n.1 del mondosi è reso protagonista prima di una divertente conversazione con il suo amico/rivale Andy Murray e poi è stata la volta dello svizzero Stan Wawrinka. Ebbene, in queste conversazioni il tema GOAT ha tenuto banco, come era anche normale che fosse, e Nole ha sempre risposto in maniera molto diplomatica, tuttavia specificando alcuni aspetti importanti. Con Murray il discorso ha riguardato molto l’evoluzione delle superfici di gioco rispetto al passato, mentre con l’elvetico i contenutistati un po’ più interessanti Il rossocrocriato infatti ha chiesto al serbo quanto potesse dargli fastidio il ...

Fontana3Lorenzo : Campione di tennis e nella vita. Grazie Novak! - GusoOddo : RT @CristinaNcl: Rai Sport VIDEO: Novak Djokovic, numero 1 del tennis e della generosità ?? - luca03062 : RT @Eurosport_IT: Altra grande proposta di Novak #Djokovic! ??? Colletta per raccogliere 4mln di dollari tra top player e tornei per devolv… - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Rafael Nadal: 'Ho parlato a lungo con Novak Djokovic per aiutare il tennis' - TennisWorldit : Rafael Nadal: 'Ho parlato a lungo con Novak Djokovic per aiutare il tennis' -