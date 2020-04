Si potrà andare a correre e fare jogging dal 4 maggio? Possibile allontanarsi da casa, ma con l’autocertificazione (Di domenica 19 aprile 2020) Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche gli amatori dal 4 maggio dovrebbero poter tornare a fare sport. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Non si potrà tornare a fare jogging o andare a ... Leggi su oasport Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio

Si potrà fare sport dal 4 maggio? Correre e andare in bici : servirà l’autocertificazione con l’orario

