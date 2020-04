“Ronaldo è uno solo | Totti si sta rinc******o Mia moglie è più matta di me”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) In questi giorni di quarantena per il Coronavirus si susseguono divertenti dirette Instagram tra ex calciatori. Una delle ultime ad andare in scena è stata quella tra Christian Vieri e Antonio Cassano. I due hanno raccontato aneddoti e sono stati protagonisti di siparietti comici. Si parte da Ronaldo, con Cassano che sottolinea “Giocatore stratosferico, Ronaldo quello vero è uno. Mi ricordo che si allenava quando voleva, adesso si usa spesso la parola Fenomeno. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, calciava dal limite di piatto con una facilità, è il centravanti più grande della storia. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto”. Un amico in comune è Francesco, preso in giro dai due: “si allena? Ma se non fa nulla tutto il giorno!. Ma quali scale? Si sta“. ...