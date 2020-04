Meteo Italia: irrompe una CICLOGENESI, maltempo e temperature in calo (Di domenica 19 aprile 2020) Meteo SINO AL 25 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia il Meteo sull'Italia, che sta per essere investita dal maltempo in progressione dal Mediterraneo Occidentale, con l'imminente approfondimento di una depressione mediterranea che porrà il suo fulcro tra le Baleari, le coste settentrionali algerine e la Sardegna. Il fronte attivo associato alla depressione porterà quindi maltempo in apertura di settimana. Di conseguenza, l'anticiclone africano che dominava sull'Italia e sul Mediterraneo, oltre che su parte d'Italia, è in ritirata. Non c'è solo la depressione iberica a mettere in crisi l'anticiclone, ma anche una discesa d'aria fredda verso l'Europa Centro-Orientale. Parte di questo flusso freddo interagirà con l'aria umida della depressione mediterranea. Il tempo andrà così a deteriorarsi in modo decisamente severo, con ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia sino al 29 aprile : serviranno GIUBBOTTI e OMBRELLI

Meteo Italia : vortice mediterraneo porterà PIOGGE INTENSE da lunedì

Meteo Italia sino al 29 aprile : preparare GIUBBOTTI e OMBRELLI (Di domenica 19 aprile 2020)SINO AL 25 APRILE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia ilsull', che sta per essere investita dalin progressione dal Mediterraneo Occidentale, con l'imminente approfondimento di una depressione mediterranea che porrà il suo fulcro tra le Baleari, le coste settentrionali algerine e la Sardegna. Il fronte attivo associato alla depressione porterà quindiin apertura di settimana. Di conseguenza, l'anticiclone africano che dominava sull'e sul Mediterraneo, oltre che su parte d', è in ritirata. Non c'è solo la depressione iberica a mettere in crisi l'anticiclone, ma anche una discesa d'aria fredda verso l'Europa Centro-Orientale. Parte di questo flusso freddo interagirà con l'aria umida della depressione mediterranea. Il tempo andrà così a deteriorarsi in modo decisamente severo, con ...

bnotizie : Scossa di Terremoto tra Lodi e Piacenza, in Valle Padana - Notizie Meteo di TEMPO ITALIA - bnotizie : Scossa di terremoto al Nord Italia: tremori fra Lombardia, Emilia, Liguria e Piemonte - Meteo Italia, Previsioni de… - italia_power : ??????????? Meteo Estate 2020.. In spiaggia distanziati con gabbie in plexiglass e mascherine?? La ripresa a livello na… - polizia2013 : Inizio settimana con maltempo su quasi tutta l'italia. Maggiori informazioni all'interno dell'articolo. - ilmeteoit : #Meteo: NUOVA SETTIMANA, già da Lunedì ITALIA SOTT'ACQUA con un CICLONE AFRICANO. Ecco i DETTAGLI #LadyGaga… -