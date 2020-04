L’idea di tenere chiuse Lombardia e Piemonte dopo il 4 maggio

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Nel governo prevale la prudenza e ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato durante la riunione della task force con le regioni chee altre zone rosse potrebbero rimanereancheil 4. Racconta oggi la Stampa cosa si è detto nel meeting: Intanto viene spiegato che le notizie circa l’apertura di attività produttive o l’allentamento di misure restrittive per lunedì prossimo «sono prive di fondamento». Quindi per la settimana che si apre domani rimangono in vigore le misure già previste, che scadono il 3. «Non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione». ...