Ferlaino | «Maradona avrebbe donato parte del suo stipendio alla gente malata»

(Di domenica 19 aprile 2020) Libero intervista Corrado, storico presidente del Napoli. Tra pochi giorni ricorre l’anniversario del secondo scudetto azzurro, del 1990. «Si possono comprare buoni giocatori, sostituirli per incrementare il livello, ma senza un fuoriclasse non si può vincere lo scudetto. Noi fummo fortunati, prendemmo uno dei giocatori più forti del mondo». Su Ronaldo: «Ma quanti anni ha il portoghese? Se fosse arrivato più giovane… I tifosi si devono accontentare e goderselo». Sulla Lazio che era in corsa per lo scudetto prima dello stop. «Bisognerà vedere se ritroverà la forma. La Lazio ha un bel centrocampo e un centravanti eccezionale come Immobile, sempre tra i primi cannonieri. Meritava, anche più dell’Inter, perché stava andando a ritmo altissimo. Sarebbe stato un bel finale, ...