Feltri: “Al Nord vogliamo tornare al lavoro, non per strada a suonare il mandolino” (Di domenica 19 aprile 2020) Vittorio Feltri, con un editoriale sulle pagine di Libero difende oggi il desiderio di tornare al lavoro delle popolazioni del Nord “Dopo due mesi di detenzioni, cosa mai successa a memoria di vivente, mi sembra normale che i reclusi ne abbiano piene le scatole, non tanto di stare barricati tra le mura domestiche, quanto di non poter lavorare e guadagnarsi il pane che inizia a scarseggiare. Qui al Nord in particolare la gente è impaziente, non riscuote più lo stipendio, i piccoli risparmi familiari si sono esauriti, ovvio che punti a riprendere le proprie attività, questione di sopravvivenza. Non si tratta di correre in strada a suonare il mandolino, bensì di tornare in fabbrica pur con tutte le protezioni che evitino nuovi contagi”. Lancia un monito ai tanti che denigrano in questi giorni le popolazioni del Nord accusandole di essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 aprile 2020) Vittorio, con un editoriale sulle pagine di Libero difende oggi il desiderio dialdelle popolazioni del“Dopo due mesi di detenzioni, cosa mai successa a memoria di vivente, mi sembra normale che i reclusi ne abbiano piene le scatole, non tanto di stare barricati tra le mura domestiche, quanto di non poter lavorare e guadagnarsi il pane che inizia a scarseggiare. Qui alin particolare la gente è impaziente, non riscuote più lo stipendio, i piccoli risparmi familiari si sono esauriti, ovvio che punti a riprendere le proprie attività, questione di sopravvivenza. Non si tratta di correre inil mandolino, bensì diin fabbrica pur con tutte le protezioni che evitino nuovi contagi”. Lancia un monito ai tanti che denigrano in questi giorni le popolazioni delaccusandole di essere ...

