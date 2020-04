Dalla Cina a Palermo atterra un altro carico di mascherine e attrezzature (Di domenica 19 aprile 2020) In Sicilia Dalla Cina un altro carico di mascherine, guanti, camici e altri dispositivi di protezione da destinate agli ospedali Covid. “atterrato! Il secondo volo con i DPI per le nostre strutture acquistati autonomamente Dalla Regione. Grazie a UPMC”. Lo ha detto l’assessore regionale Ruggiero Razza dopo che l’aereo cargo della Quatar Airways Cargo è atterrato all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino con a bordo altri dispositivi di protezione individuale. UPMC Italy è la divisione italiana dell’University of Pittsburgh Medical Center, con sedi a Roma, Palermo, Chianciano Terme (SI) e Mirabella Eclano (AV) ed è attiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria. L’aereo cargo ha portato in Sicilia mascherine, guanti, camici e altri dispositivi di protezione contro il Coronavirus. Il carico è atterrato ... Leggi su direttasicilia Dalla Cina diecimila test a Prato - dove c’è la prima comunità cinese d’Italia

"Scusate - su Wuhan ci siamo sbagliati". Dalla Cina nuovo conteggio dei morti - altra vergogna : le cifre di una balla spaziale

Coronavirus - importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano : 4 denunciati e 400mila dispositivi sequestrati (Di domenica 19 aprile 2020) In Siciliaundi, guanti, camici e altri dispositivi di protezione da destinate agli ospedali Covid. “to! Il secondo volo con i DPI per le nostre strutture acquistati autonomamenteRegione. Grazie a UPMC”. Lo ha detto l’assessore regionale Ruggiero Razza dopo che l’aereo cargo della Quatar Airways Cargo èto all’aeroporto diFalcone e Borsellino con a bordo altri dispositivi di protezione individuale. UPMC Italy è la divisione italiana dell’University of Pittsburgh Medical Center, con sedi a Roma,, Chianciano Terme (SI) e Mirabella Eclano (AV) ed è attiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria. L’aereo cargo ha portato in Sicilia, guanti, camici e altri dispositivi di protezione contro il Coronavirus. Ilto ...

marcocappato : Rifiutare 37 miliardi 'dall'Europa', ma accettare qualche medico dalla Cina. Indubbiamente c'è una strategia. - masechi : ??L'Italia alla finestra. Attendiamo la fine del lockdown, il documento per la riapertura non c'è, abbiamo pagato il… - GiovanniToti : Oggi sui giornali le opposizioni superano loro stesse. Quando il loro #Governo lasciava andare e venire dalla #Cina… - SenzaCon : RT @RosariaM6: @fracchio_ @SenzaCon Erano chiacchiere. Di Maio mi ha bloccato perché gli ho chiesto piu volte spiegazioni sull'operato dell… - FilippoRe : RT @AntonelloAng: @VitoGulli @Leonardobecchet Oddio Vito non dire a @Leonardobecchet che questa idea la lanciò @borghi_claudio anni fa senn… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Cina Coronavirus: Cagliari calcio, dalla Cina aiuti sanitari - Sardegna Agenzia ANSA L'UE ai tempi del Corona

Le tre nazioni inoltre esportano verso la Cina beni di cifre significative: l’interscambio tra le tre potenze europee ... Gli eurobond sono un progetto apprezzato dalla maggior parte degli stati ...

Romagnani: «Gli errori fatti e quelli da evitare. Rossi divida gli ospedali Covid dagli altri»

1) Il primo errore è stato commesso nel momento in cui fu deciso di bloccare tutti i voli diretti dalla Cina all’Italia e viceversa. Questa misura ha incentivato l’arrivo nel nostro paese di numerosi ...

Le tre nazioni inoltre esportano verso la Cina beni di cifre significative: l’interscambio tra le tre potenze europee ... Gli eurobond sono un progetto apprezzato dalla maggior parte degli stati ...1) Il primo errore è stato commesso nel momento in cui fu deciso di bloccare tutti i voli diretti dalla Cina all’Italia e viceversa. Questa misura ha incentivato l’arrivo nel nostro paese di numerosi ...