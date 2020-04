Covid, i dati di Salerno: a Colliano il tampone ripetuto su una donna già positiva (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 9 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, 18 aprile, nel territorio salernitano. Nello specifico infatti, su 470 tamponi effettuati ed esaminati presso i laboratori degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, 9 sono risultati positivi. I dati sono stati rilevati alle ore 22.30 di ieri sera e i comuni interessati dai casi di contagio sono: 3 Nocera Inferiore, 2 Sala Consilina, 1 Salerno, 1 Colliano, 1 Scafati, 1 Nocera Superiore. Per il tampone risultato positivo nel comune di Colliano però, il sindaco Adriano Goffredo, ieri sera ha fatto sapere che si tratta di un tampone ripetuto su una ragazza 30enne che nelle scorse settimane era già risultata positiva al Covid-19 insieme ai suoi genitori e che tutti ... Leggi su anteprima24 Giudice toglie bimbi alla mamma infermiera perché esposti al Covid : “Affidati al padre violento”

Christian Solinas, forte dei dati degli ultimi giorni, auspica che l'Isola diventi la prima regione Covid free e dice che la Regione può stare tranquilla per due mesi con i dispositivi di protezione ...

Ogni utente potrà inserire alcuni dati basilari (età, peso ... quelle che peraltro sono maggiormente a rischio in caso di Covid-19, non sanno utilizzarlo se non in maniera basilare. Non tutti sanno ...

