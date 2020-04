Coronavirus | il numero dei positivi regione per regione

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) Iltotale di attualmenteè di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Ecco, in base ai dati aggiornati della Protezione civile, gli attualmentealper. Gli attualisono 34.497 in Lombardia, 13.552 in Emilia-Romagna, 14.470 in Piemonte, 10.210 in Veneto, 6.496 in Toscana, 3.490 in Liguria, 3.182 nelle Marche, 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella Provincia autonoma di Trento, 2.786 in Puglia, 1.337 in Friuli Venezia Giulia, 2.202 in Sicilia, 1.987 in Abruzzo, 1.566 nella Provincia autonoma di Bolzano, 436 in Umbria, 864 in Sardegna, 844 in Calabria, 562 in Valle d’Aosta, 247 in Basilicata e 215 in Molise. L'articolo, ildeiperproviene da Ildenaro.it.