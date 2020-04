Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le regole ed è un freno per l’Europa. Mes ha una brutta fama, non dimentichiamo la Grecia” (Di domenica 19 aprile 2020) L’Unione europea “ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco” nella risposta alla crisi economica generata dal Coronavirus, “nello specifico attraverso l’emissione di titoli comuni“. Il premier Giuseppe Conte insiste sulla strada dei recovery bond come unica vera risposta dell’Ue alla crisi. Lo fa in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung, quotidiano tedesco di Monaco, in cui critica apertamente la linea contraria ai bond comuni tenuta finora da Berlino. Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, è il ragionamento del premier, la Germania ha “un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue” e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da “freno per l’Europa“. Il presidente del Consiglio sottolinea che il Mes in Italia ha una cattiva ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte : “Alto surplus commerciale Germania frena UE”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte : “Alto surplus commerciale Germania frena UE”

Il Coronavirus e il marasma del Governo Conte : 15 task force e 450 esperti per non decidere - obiettivo “obesità di gregge” (Di domenica 19 aprile 2020) L’Unione europea “hadi tutta la sua potenza di fuoco” nella risposta alla crisi economica generata dal, “nello specifico attraverso l’emissione di“. Il premier Giuseppeinsiste sulla strada dei recovery bond come unica vera risposta dell’Ue alla crisi. Lo fa in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung, quotidiano tedesco di Monaco, in cui critica apertamente la lineaai bondtenuta finora da Berlino. Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, è il ragionamento del premier, laha “un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue” e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da “freno per l’Europa“. Il presidente del Consiglio sottolinea che il Mes in Italia ha una cattiva ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #scienziatidelgiornodopo #statodipolizia Qualunque medico dice che stare all’aria aperta è meglio che… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Sanità va governata diversamente. Conte deve programmare coesistenza armata, e non paci… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola… - SempreLibero2 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le regol… -