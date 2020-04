Coronavirus, amputata una gamba a Nick Cordero per complicazioni da Covid-19 (Di domenica 19 aprile 2020) All’attore canadese Nick Cordero è stata amputata una gamba a causa delle complicazioni del Coronavirus. La star di Broadway, celebre per il musical “Bullets Over Broadway” e protagonista del film “A Stand Up Guy“, era stata ricoverata a inizio aprile per una grave polmonite, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nonostante le cure anzi, proprio queste gli avrebbero causato una serie di coaguli nel sangue, costringendo i medici ad amputargli una gamba per salvargli la vita. A dare la notizia è la Cnn secondo cui a complicare il quadro clinico di Nick Cordero sarebbero stati proprio alcuni farmaci usati per curare l’infezione da Covid-19. L’attore è stato trattato con anticoagulanti per fluidificare il sangue che non riusciva ad arrivare alla gamba destra ma i medici del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano Amputata la gamba all’attore per complicanze da Coronavirus

