Che cibo stiamo comprando

L'arrivo del coronavirus ha cambiato radicalmente il modo in cui mangiamo e i prodotti che acquistiamo, dicono i dati Prima delle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, gli italiani ...

Virus, tamponi e ritardi: "Sono in sedia a rotelle e mangio scatolette da 20 giorni"

Uno è bloccato a casa e controlla continuamente mail, telefono e citofono nella speranza che arrivi l’esito degli accertamenti. L’altra invece il tampone per il Coronavirus non lo ha ancora fatto e, ...

