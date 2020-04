Anziana viene data per morta: è invece viva e vegeta (Di domenica 19 aprile 2020) Valentina Dardari L’Anziana, sospetta paziente zero in una Rsa, è invece risultata negativa al tampone. La Asl si è scusata per l’errore di comunicazione Una signora Anziana di 92 anni, oltre a essere stata sospettata di essere la paziente zero nella Rsa San Raffaele di Sulmona, era anche stata data per morta. Per ben 3 giorni. La donna è invece viva e vegeta ed è ricoverata in buone condizioni all’ospedale di Chieti. Il tampone eseguito il 3 marzo a Bergamo era poi risultato negativo. Tutto è nato per un errore di comunicazione da parte dei vertici della casa di cura alla Asl, che ha poi chiesto scusa. Ma ripercorriamo cosa è realmente avvenuto. I fatti Lo scorso 8 marzo la donna, residente nella provincia di Teramo, era stata trasferita da Bergamo a Sulmona, comune in provincia de L'Aquila. In poche parole la ... Leggi su ilgiornale Il nipote ha il Covid e lei rimane sola : anziana 98enne viene aiutata dalla polizia

Anziana coppia muore di coronavirus - il loro appuntamento viene occupato

Mamma allatta al ristorante : una donna anziana interviene con un gesto inaspettato (Di domenica 19 aprile 2020) Valentina Dardari L’, sospetta paziente zero in una Rsa, èrisultata negativa al tampone. La Asl si è scusata per l’errore di comunicazione Una signoradi 92 anni, oltre a essere stata sospettata di essere la paziente zero nella Rsa San Raffaele di Sulmona, era anche stataper. Per ben 3 giorni. La donna èed è ricoverata in buone condizioni all’ospedale di Chieti. Il tampone eseguito il 3 marzo a Bergamo era poi risultato negativo. Tutto è nato per un errore di comunicazione da parte dei vertici della casa di cura alla Asl, che ha poi chiesto scusa. Ma ripercorriamo cosa è realmente avvenuto. I fatti Lo scorso 8 marzo la donna, residente nella provincia di Teramo, era stata trasferita da Bergamo a Sulmona, comune in provincia de L'Aquila. In poche parole la ...

VPerVendetta7 : @alessita_1994 @SalvoSalento Il 90 per cento aveva due o più patologie regresse, non dico che non esiste, attenzion… - AnnaRomanelli65 : @AlRobecchi Una volta al patronato, davanti a me c'era una signora anziana incazzatissima perché l'impiegata le 'fa… - antonioscacc : allucinante. Continua il massacro delle persone anziane in fila. Incidente a Balduina, in fila in strada fuori all… - Notiziedi_it : Il nipote ha il Covid e lei rimane sola: anziana 98enne viene aiutata dalla polizia - Italia_Notizie : Il nipote ha il Covid e lei rimane sola: anziana 98enne viene aiutata dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana viene Anziana viene data per morta causa Covid per 3 giorni, poi la smentita: alla base errore nella comunicazione del San Raffaele di Sulmona AbruzzoLive Coronavirus – Gli immigrati rispettino gli anziani

Ovviamente viene dapprima la risoluzione dell’aspetto sanitario ... I poliziotti, infatti, hanno dovuto affrontare gli occupatori abusivi delle case di quegli anziani che, dopo aver vissuto settimane ...

Viene data per morta per 3 giorni, in realtà è viva e negativa al Covid-19

L'anziana era stata data per morta dopo il trasferimento all'ospedale di Chieti, dove è ancora ricoverata ma in buone condizioni. Alla base della vicenda, come sottolineato da fonti del Dipartimento ...

Ovviamente viene dapprima la risoluzione dell’aspetto sanitario ... I poliziotti, infatti, hanno dovuto affrontare gli occupatori abusivi delle case di quegli anziani che, dopo aver vissuto settimane ...L'anziana era stata data per morta dopo il trasferimento all'ospedale di Chieti, dove è ancora ricoverata ma in buone condizioni. Alla base della vicenda, come sottolineato da fonti del Dipartimento ...