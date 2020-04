Talisa non vuole più Javier | Tango della gelosia dopo Amici 19 | Video (Di sabato 18 aprile 2020) Talisa ha preso la sua decisione e davvero non vuole più dare una seconda possibilità a Javier? Nonostante la promessa fatta in diretta, sembra aver deciso di spostare l’attenzione su un altro ballerino famoso. La quarantena tiene distanti i ragazzi di Amici 19, compresi Talisa e Javier, che stavano condividendo un sentimento. I due ballerini, … L'articolo Talisa non vuole più Javier Tango della gelosia dopo Amici 19 Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek TALISA RAVAGNANI "JAVIER? NON ME NE FREGA NIENTE"/ "Ho parlato anche con la sua ex.."

Amici 19 : Talisa non si ferma - ecco cosa ha rivelato nelle ultime ore su Javier

Talisa Ravagnani "Javier? Non me ne frega niente"/ "Spero che vinca Amici 2020 - ma.." (Di sabato 18 aprile 2020)ha preso la sua decisione e davvero nonpiù dare una seconda possibilità a? Nonostante la promessa fatta in diretta, sembra aver deciso di spostare l’attenzione su un altro ballerino famoso. La quarantena tiene distanti i ragazzi di19, compresi, che stavano condividendo un sentimento. I due ballerini, … L'articolononpiù19proviene da www.meteoweek.com.

xalelightwood : RT @adoreromanoff: perché non sono bella come Talisa? #amici19 - fairly_cost : ISABEL BIMBA CHE NON TROVA TALISA E LA CERCA OVUNQUE - BarattaAurora : io a 18 riesco a toccarmi il naso con la lingua?? scherzo non so fare manco quello. #circozzi #talisa - angela_viscio : Secondo me Umberto non si aspettava gli auguri di talisa vista la storia con Javier, però è piacevolmente sorpreso… - buckyndale : RT @beltrozzixhug: ORMAI TALISA È UNA NOSTRA PROTETTA E IO DIREI DI FARE GIUSTIZIA PER LEI MARTINA NON TI PERMETTERE MAI PIÙ DI NON NOMINA… -

Ultime Notizie dalla rete : Talisa non Talisa non vuole più Javier | Tango della gelosia dopo Amici 19 | Video MeteoWeek Talisa non vuole più Javier | Tango della gelosia dopo Amici 19 | Video

Javier ha detto a Talisa che quando finirà la quarantena vuole vivere con lei. Chissà, forse sono solo parole, ma la promessa è stata fatta e Talisa non sembra così convinta di mantenerla. La sua ...

Amici 19, Nicolai Gorodiskii ancora contro Timor Steffens: "Tanta cattiveria, mi ha insultato"

All’inizio del mio percorso ad Amici ho risposto a Timor, l'ho fatto perché mi sono sentito attaccato. Lui aveva detto che non c’era gran differenza tra Talisa e me, ma io quel giorno avevo ballato ...

Javier ha detto a Talisa che quando finirà la quarantena vuole vivere con lei. Chissà, forse sono solo parole, ma la promessa è stata fatta e Talisa non sembra così convinta di mantenerla. La sua ...All’inizio del mio percorso ad Amici ho risposto a Timor, l'ho fatto perché mi sono sentito attaccato. Lui aveva detto che non c’era gran differenza tra Talisa e me, ma io quel giorno avevo ballato ...