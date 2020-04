Regina Elisabetta, niente colpi di cannone per il 94esimo compleanno: è la prima volta che succede nella storia del suo regno (Di sabato 18 aprile 2020) Per la prima volta, nei suoi 68 anni di regno, la Regina Elisabetta festeggerà il suo 94esimo compleanno martedì senza il cannone che spara a salve per celebrarla. Una modifica decisa dalla stessa Regina in segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto una fonte di Buckingham Palace citata dal Guardian, spiegando che il 94esimo compleanno della Regina non sarà festeggiato in alcun modo particolare. “Non ci saranno saluti a salve. Sua Maestà non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”, ha detto la fonte. La Regina si trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori. La cerimonia dei colpi di cannone a salve non è stato l’unico evento cancellato a causa dell’emergenza. Anche il Trooping the Colour (la ... Leggi su ilfattoquotidiano Gli scones da quarantena dello chef della Regina Elisabetta

Per la prima volta, nei suoi 68 anni di regno, la regina Elisabetta festeggerà il suo 94esimo compleanno martedì senza il cannone che spara a salve per celebrarla. Una modifica decisa dalla stessa regina in segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto una fonte di Buckingham Palace citata dal Guardian, spiegando che il 94esimo compleanno della Regina non sarà festeggiato in alcun modo particolare. "Non ci saranno saluti a salve. Sua Maestà non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali", ha detto la fonte. La Regina si trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori. La cerimonia dei colpi di cannone a salve non è stato l'unico evento cancellato a causa dell'emergenza. Anche il Trooping the Colour (la ...

Per la prima volta, nei suoi 68 anni di regno, la regina Elisabetta festeggerà il suo 94esimo compleanno martedì senza il cannone che spara a salve per celebrarla. Una modifica decisa dalla stessa ...

