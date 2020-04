Portano la figlia a un controllo medico post trapianto: multati di 533 euro (Di sabato 18 aprile 2020) controllo medico, multa salata multati, nonostante il serio motivo per cui erano in viaggio. La storia è incredibile: accompagnano la figlia di 8 anni a un controllo medico post-trapianto ma vengono fermati mentre percorrono in auto la via Aurelia per aver disatteso alle misure di contenimento per l’emergenza da Coronavirus. Un uomo e una donna di Grosseto hanno dovuto incassare una sanzione di 533 euro ieri, venerdì 17 aprile, mentre erano diretti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, dopo che la bimba ha subito un trapianto di midollo osseo, dovuto ad una leucemia mieloide acuta. Il padre ha deciso di contestare la multa, come ha fatto sapere l’avvocato Simone Falconi. Motivo medico ma la sanzione arriva lo stesso I due genitori hanno denunciato di essere stati fermati da una pattuglia della polizia stradale e di essere stati multati sull’Aurelia ... Leggi su tpi (Di sabato 18 aprile 2020), multa salata, nonostante il serio motivo per cui erano in viaggio. La storia è incredibile: accompagnano ladi 8 anni a unma vengono fermati mentre percorrono in auto la via Aurelia per aver disatteso alle misure di contenimento per l’emergenza da Coronavirus. Un uomo e una donna di Grosseto hanno dovuto incassare una sanzione di 533ieri, venerdì 17 aprile, mentre erano diretti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, dopo che la bimba ha subito undi midollo osseo, dovuto ad una leucemia mieloide acuta. Il padre ha deciso di contestare la multa, come ha fatto sapere l’avvocato Simone Falconi. Motivoma la sanzione arriva lo stesso I due genitori hanno denunciato di essere stati fermati da una pattuglia della polizia stradale e di essere statisull’Aurelia ...

