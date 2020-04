Partorisce mentre è in coma per il Coronavirus, dopo 2 settimane può abbracciare il figlio (Di sabato 18 aprile 2020) Una donna ha potuto abbracciare per la prima volta dopo due settimane il figlio che ha partorito in coma grazie ad un cesareo d’urgenza mentre era ammalata di Coronavirus in un ospedale di New York.... Leggi su feedpress.me Coronavirus - 27enne partorisce mentre è in coma farmacologico

Il 15 aprile ha potuto finalmente conoscere il suo bambino, mentre medici e infermieri le regalavano un lungo e commosso applauso. Un momento toccante, che ha ridato speranza a tutte le persone che ...

Farla partorire alimentava la speranza di migliorare la sua situazione clinica e la sua respirazione. Così hanno deciso di sottoporla a un parto cesareo d’urgenza, inducendo nella paziente un coma ...

