Palermo, Corte d'Appello reintegra il direttore di Arpa per l'emergenza coronavirus: la sua nomina dichiarata illegittima a febbraio

C'è il Covid-19, bisogna reintegrare il direttore di Arpa. È quanto stabilito dalla sezione lavoro della Corte d'Appello di Palermo, che nei giorni scorsi ha sospeso parzialmente la sentenza con cui, a febbraio, era stata dichiara illegittima la nomina di Francesco Vazzana al vertice dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sicilia. A ricorrere contro il provvedimento, oltre al diretto interessato, era stato anche l'assessorato regionale all'Ambiente guidato da Toto Cordaro. I giudici hanno accolto proprio le motivazioni dell'esponente della giunta Musumeci che nel ricorso aveva menzionato "l'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19" e la necessità che in questa fase Arpa non fosse "priva di un direttore generale". Anche se va ricordato che proprio quello dato a Vazzana ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Corte Palermo, Corte d’Appello reintegra il direttore di Arpa per l’emergenza coronavirus: la sua… Il Fatto Quotidiano Le opere del dopo coronavirus: ultimazione della superstrada Orte- Civitavecchia

In una dichiarazione riportata dal quotidiano Il Messaggero «La superstrada Civitavecchia-Orte non è bloccata – aveva specificato Alessandri – perché il Tar, nel rimandare il giudizio alla Corte ...

Impregilo non molla: nuovo round in tribunale contro Taormina

Presso la Corte Suprema le parti si sono date battaglia già nel 2010 ... C’è ancora una causa in corso alla sezione imprese del Tribunale di Palermo, e al Tar di Catania, invece, un ricorso del Comune ...

