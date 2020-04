GazzettaDelSud : Niente fase 2 in Spagna, Sanchez chiede la proroga del lockdown fino al 9 maggio - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Da subito la scelta tardiva di De Luca di indire un bando per la realizzazione di strutture modulari per il potenziamen… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Da subito la scelta tardiva di De Luca di indire un bando per la realizzazione di strutture modulari per il potenziamen… - lorisorzini : RT @severino_nappi: Da subito la scelta tardiva di De Luca di indire un bando per la realizzazione di strutture modulari per il potenziamen… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Da subito la scelta tardiva di De Luca di indire un bando per la realizzazione di strutture modulari per il potenziamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente fase Niente fase 2 in Spagna, Sanchez chiede la proroga del lockdown fino al 9 maggio Gazzetta del Sud Macro-aree, orari scaglionati e nuove zone rosse: auto e moda i primi a iniziare la Fase 2

La "fase 2" potrebbe iniziare così, con un riavvio graduale del motore. Forse già a partire dall'apertura di alcuni settori produttivi, a iniziare da moda e mobilifici, a fine aprile. Niente è deciso: ...

Coronavirus, Regioni in pressing ma Conte frena: niente riaperture prima del 4 maggio

Si tratta di un primo orientamento, quello che emerge da una serie di riunioni tra il premier Giuseppe Conte, numerosi ministri, il capo della task force per la «fase 2» Vittorio Colao e alcuni ...

La "fase 2" potrebbe iniziare così, con un riavvio graduale del motore. Forse già a partire dall'apertura di alcuni settori produttivi, a iniziare da moda e mobilifici, a fine aprile. Niente è deciso: ...Si tratta di un primo orientamento, quello che emerge da una serie di riunioni tra il premier Giuseppe Conte, numerosi ministri, il capo della task force per la «fase 2» Vittorio Colao e alcuni ...