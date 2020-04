Morto Sergio Fantoni, addio all’attore e doppiatore voce di Marlon Brando in Apocalypse Now (Di sabato 18 aprile 2020) Con quella faccia un po’ così, con l’espressione un po’ così che abbiamo noi che abbiamo fatto la storia della recitazione del ‘900. È Morto anche Sergio Fantoni. Aveva 89 anni. Una colonna, una leggenda, un colosso. Un attore completo, totale, senza confini. Dal doppiaggio morbido e perentorio (fu la voce di Marlon Brando in Apocalypse Now), a tutto quel teatro classico che si fondeva nella tensione e nella qualità della ricerca (Luca Ronconi, Giorgio Strehler), fino al cinema di genere, hollywoodiano, anche b-movie senza vergogna. Fantoni assieme, tra gli altri, a Giancarlo Sbragia, Luigi Vannucchi, Eros Pagni, Raoul Grassilli, Umberto Orsini, ha rappresentato quell’idea duttile e popolare del mestiere dell’attore che ha saputo condensare stile e sostanza coinvolgendo con naturalezza i diversi canali mediali dello ... Leggi su ilfattoquotidiano SERGIO FANTONI È MORTO/ Nel 1982 girò la prima scena di nudo maschile integrale

Addio a Sergio Fantoni, uno dei grandi della scena italiana tra Cinecittà e Hollywood: attore di teatro, cinema e tv, regista e doppiatore. Aveva 89 anni. È scomparso ieri sera dopo una carriera di ...

