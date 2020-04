Medico denuncia: “Fermato un quarto d’ora dai vigili mentre un paziente aveva un infarto” (Di sabato 18 aprile 2020) Medico denuncia. Una vigilessa molto zelante la sera di Pasqua ha trattenuto per un quarto d’ora un Medico anestesista che stava raggiungendo una clinica privata, dove un paziente era stato colto da un infarto. L’agente: Anche il giorno di Pasqua fate urgenze? a cosa serve il Medico rianimatore per un infarto?”. Una vigilessa probabilmente troppo puntigliosa ha trattenuto per un quarto d’ora un Medico intento a raggiungere una clinica per un intervento urgente. E’ successo a Lecce la sera di Pasqua ed è stato il dottore, un anestesista presso una nota clinica privata della città, a raccontare su Facebook la sua disavventura con un post ben presto diventato virale. Il rianimatore avrebbe dovuto iniziare il suo turno alle 20 ma un’ora prima ha ricevuto una richiesta di intervento immediato e si è messo così in ... Leggi su limemagazine.eu Medico denuncia : “Fermato un quarto d’ora dai vigili mentre un paziente aveva un infarto”

Covid - vicesindaco leghista di Ferrara rincorre un runner - lo insulta e lo filma. Ma è paziente psichiatrico con permesso medico. E denuncia

Spagna - licenziato medico italiano : “Ho denunciato ritardi sul Covid-19 e mi hanno cacciato” (Di sabato 18 aprile 2020). Una vigilessa molto zelante la sera di Pasqua ha trattenuto per und’ora unanestesista che stava raggiungendo una clinica privata, dove unera stato colto da un infarto. L’agente: Anche il giorno di Pasqua fate urgenze? a cosa serve ilrianimatore per un infarto?”. Una vigilessa probabilmente troppo puntigliosa ha trattenuto per und’ora unintento a raggiungere una clinica per un intervento urgente. E’ successo a Lecce la sera di Pasqua ed è stato il dottore, un anestesista presso una nota clinica privata della città, a raccontare su Facebook la sua disavventura con un post ben presto diventato virale. Il rianimatore avrebbe dovuto iniziare il suo turno alle 20 ma un’ora prima ha ricevuto una richiesta di intervento immediato e si è messo così in ...

LimeMagazineU : Medico denuncia: “Fermato un quarto d’ora dai vigili mentre un paziente aveva un infarto” - ZPaolino : RT @IlPrimatoN: Dopo la nostra denuncia, adesso il medico condannato per l'omicidio di Sergio Ramelli è fuori dalla task force della Region… - achene_paolo : RT @IlPrimatoN: Dopo la nostra denuncia, adesso il medico condannato per l'omicidio di Sergio Ramelli è fuori dalla task force della Region… - marguelito : RT @dukana2: Dott. Giambattista Mele (lo so...non sapete chi sia...ve lo dico io ??medico di famiglia che denuncia disastro #Eni a #Viggiano… - VinceMaielli : Un medico denuncia: 'Nel reparto sub-Covid della Maugeri di Lissone non ci danno dotazioni di sicurezza. E minaccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico denuncia Medico denuncia: “Fermato un quarto d’ora dai vigili mentre un paziente aveva un infarto” Fanpage.it “Nella gestione del Covid19, il Luinese è la Cenerentola”

Un medico denuncia gli scarsi mezzi a disposizione del territorio per gestire bene e contenere i contagi. E chiede gli strumenti già attivi nel resto della provincia « Siamo un territorio di confine, ...

Carri armati su una nave in porto a Genova, denuncia del Calp: “Generi di prima necessità?”

“Possiamo stare tranquilli perché abbiamo una classe imprenditoriale e dirigenziale molto seria che tutela i propri cittadini e lavoratori con responsabilità, responsabilità vista da tutti nel far ...

Un medico denuncia gli scarsi mezzi a disposizione del territorio per gestire bene e contenere i contagi. E chiede gli strumenti già attivi nel resto della provincia « Siamo un territorio di confine, ...“Possiamo stare tranquilli perché abbiamo una classe imprenditoriale e dirigenziale molto seria che tutela i propri cittadini e lavoratori con responsabilità, responsabilità vista da tutti nel far ...