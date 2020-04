La proposta di La Russa: "Il 25 aprile sia giornata dei caduti di tutte le guerre e delle vittime del virus" (Di sabato 18 aprile 2020) Lavinia Greci L'iniziativa è stata avanzata dal vicepresidente del Senato per rendere la ricorrenza una commemorazione unitaria: "Sarebbe il modo migliore per ripartire in un'Italia finalmente capace di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani" Trasformare la ricorrenza del 25 aprile in una giornata dedicata al ricordo delle persone uccise da tutte le guerre e delle vittime del coronavirus. A lanciare l'iniziativa, in queste ore, è stato Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia, che ha dichiarato: "Questa mattina, con una diretta Facebook insieme a Edoardo Sylos Labini e ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest'anno, il 25 aprile diventi, anziché divisivo, giornata di concordia nazionale, nella ... Leggi su ilgiornale La Corte Costituzionale russa ha approvato la riforma alla Costituzione proposta da Putin (Di sabato 18 aprile 2020) Lavinia Greci L'iniziativa è stata avanzata dal vicepresidente del Senato per rendere la ricorrenza una commemorazione unitaria: "Sarebbe il modo migliore per ripartire in un'Italia finalmente capace di privilegiare ciò che ci unisce e che ci rende tutti orgogliosi di essere italiani" Trasformare la ricorrenza del 25in unadedicata al ricordopersone uccise dalevittime del coronavirus. A lanciare l'iniziativa, in queste ore, è stato Ignazio La, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia, che ha dichiarato: "Questa mattina, con una diretta Facebook insieme a Edoardo Sylos Labini e ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato unarivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest'anno, il 25diventi, anziché divisivo,di concordia nazionale, nella ...

DomRainaldi : UNA PROPOSTA STRUMENTALE NO, GRAZIE , FASCISTA La Russa: «Il 25 Aprile diventi il giorno del ricordo delle vittime… - JUREGRANDE : Una bella proposta secca secca? Buttare l'Olanda fuori dalla #UE. O magari a questo punto andarcene noi e dichiararci 'zona rUssa'? - Potemkin959 : Il duello non è leale, non vince la buona fede ma il più forte o chi ha più soldi per allenarsi Ma la soluzione, s… -