Il coronavirus fa strage tra i giocatori di bocce (Di sabato 18 aprile 2020) “Il nostro mondo delle bocce è fortemente colpito da questa pandemia perché abbiamo perso almeno 250 tesserati, tra ex azzurri, grandi tecnici e dirigenti, preziosi arbitri. Le bocce sono uno sport e un momento di aggregazione sociale”. Così in un'intervista con l'AGI, Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federazione Italiana bocce parla dell'impatto devastante del coronavirus anche nel settore delle bocce, sport dal forte spirito sociale e di unione praticato da molti anziani che in Italia vanta quasi 100.000 tesserati, 45.000 agonisti e circa un milione di praticanti. “Ogni giorno contiamo decine di morti del nostro mondo, sono persone anziane con patologie. Solo del Comitato provinciale di Cremona le vittime sono arrivate a 37 e in tutta la Lombardia contiamo 150 vittime con Brescia e Bergamo le zone maggiormente colpite", ... Leggi su agi Coronavirus - in USA è strage. Ma Trump riapre la nazione : "Picco superato"

Coronavirus : Faraone - ‘interrogazione Conte-Speranza - stop strage anziani in Rsa’

Coronavirus - la strage delle RSA : “6.770 morti negli ultimi 2 mesi - solo 364 conteggiati per Covid-19” (Di sabato 18 aprile 2020) “Il nostro mondo delleè fortemente colpito da questa pandemia perché abbiamo perso almeno 250 tesserati, tra ex azzurri, grandi tecnici e dirigenti, preziosi arbitri. Lesono uno sport e un momento di aggregazione sociale”. Così in un'intervista con l'AGI, Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federazione Italianaparla dell'impatto devastante delanche nel settore delle, sport dal forte spirito sociale e di unione praticato da molti anziani che in Italia vanta quasi 100.000 tesserati, 45.000 agonisti e circa un milione di praticanti. “Ogni giorno contiamo decine di morti del nostro mondo, sono persone anziane con patologie. Solo del Comitato provinciale di Cremona le vittime sono arrivate a 37 e in tutta la Lombardia contiamo 150 vittime con Brescia e Bergamo le zone maggiormente colpite", ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? Coronavirus, la strage degli anziani e l’Età dello Scarto [di LUIGI MANCONI ] - repubblica : Coronavirus, la strage degli anziani e l’Età dello Scarto - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Strage di camici bianchi, altri quattro morti In totale i decessi tra i #medici sono 116. Otto le vitt… - vittoriodiri : RT @carlakak: Ormai è certo: il contagio del coronavirus non è sceso nel Sud Italia; Grazie al governo del MoVimento 5 Stelle per aver evi… - marcellone8 : RT @carlakak: Ormai è certo: il contagio del coronavirus non è sceso nel Sud Italia; Grazie al governo del MoVimento 5 Stelle per aver evi… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus strage Coronavirus, strage di giornali in Usa. Si comincia a parlare di aiuti statali Blitz quotidiano Tennis, Nadal: «Ok a porte chiuse, ma prima fermare questa tragedia»

Il tennis è fermo a causa del coronavirus e lo resterà almeno fino a luglio ... Mi sembra difficile che si torni a giocare nel breve o medio termine», ha dichiarato Rafa Nadal, aggiungendo: «Prima ...

I nuovi dati sulla mortalità: decessi fuori dagli ospedali raddoppiati nei primi mesi - genova

Genova La strage collegata al contagio del coronavirus in Liguria potrebbe avere numeri molto superiori rispetto a quelli stimati e immaginati finora. E il numero ufficiale di vittime, 866, potrebbe e ...

Il tennis è fermo a causa del coronavirus e lo resterà almeno fino a luglio ... Mi sembra difficile che si torni a giocare nel breve o medio termine», ha dichiarato Rafa Nadal, aggiungendo: «Prima ...Genova La strage collegata al contagio del coronavirus in Liguria potrebbe avere numeri molto superiori rispetto a quelli stimati e immaginati finora. E il numero ufficiale di vittime, 866, potrebbe e ...