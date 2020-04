Governo, capolinea in vista per Conte. Casini: «Il premier resisterà ancora un mese, forse due» (Di sabato 18 aprile 2020) Troppi indizi convergenti e un osservatore particolarmente scafato bastano e avanzano per tratteggiare uno di quei retroscena che la realtà l’anticipano piuttosto che descriverla. E quello firmato da Francesco Verderami per il Corriere della Sera ha tutta l’aria di rientrare nella categoria. A tenervi banco, le previsioni sulla durata del Governo. Non in base alla domanda «quando durerà?» bensì a quella «ma quanto potrà durare ancora?». La differenza la coglie al volo anche un bambino. Chi formula la seconda sente già l’odore del sangue. Soprattutto se, come nel nostro caso, si chiama Pierferdinando Casini, uno che ha attraversato Prima, Seconda e Terza Repubblica e che del Palazzo sa decifrare persino i tormenti. Così Casini in un “retroscena” del Corriere della Sera E sono tanti quelli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) Troppi indizi convergenti e un osservatore particolarmente scafato bastano e avanzano per tratteggiare uno di quei retroscena che la realtà l’anticipano piuttosto che descriverla. E quello firmato da Francesco Verderami per il Corriere della Sera ha tutta l’aria di rientrare nella categoria. A tenervi banco, le previsioni sulla durata del. Non in base alla domanda «quando durerà?» bensì a quella «ma quanto potrà durare?». La differenza la coglie al volo anche un bambino. Chi formula la seconda sente già l’odore del sangue. Soprattutto se, come nel nostro caso, si chiama Pierferdinando, uno che ha attraversato Prima, Seconda e Terza Repubblica e che del Palazzo sa decifrare persino i tormenti. Cosìin un “retroscena” del Corriere della Sera E sono tanti quelli ...

A tenervi banco, le previsioni sulla durata del governo. Non in base alla domanda «quando durerà?» bensì a quella «ma quanto potrà durare ancora?». La differenza la coglie al volo anche un bambino.

Quanto ai controlli sul rispetto delle distanze, Atac li concentrerà sui capolinea solitamente più affollati ... spiega che una decisione sarà presa «solo quando avremo dal governo indicazioni precise ...

