G-Eazy | 5 lezioni di stile

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 aprile 2020) Chi l'avrebbe mai detto, un rapper stylish. È G-. Il rapper e produttore discografico statunitense, infatti, di charme se ne intende. E vanta un guardaroba assai vario, influenzato dal british style. Non solo eleganza inglese, in realtà: anche lodisinvolto francese e quello più fashion all’italiana fanno parte del passaporto alla moda di G-. Al secolo Gerald Earl Gillum, questo rapper ha scalato le classifiche e conquistato un pubblico sempre più vasto. Già nel 2010 apriva i concerti di mostri sacri del calibro di Lil Wayne e Snoop Dogg. Nel 2012 è salito sul palco più ambito della scena musicale alternativa, quello del mitico Warped Tour organizzato da Vans. Da lì in avanti la sua carriera è stata un successo dietro l’altro. Il suo nome non è mancato all’appello nei più ...