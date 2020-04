Discoteche, negozi e ristoranti: ecco come (e quando) ripartirà l'Italia (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Nelle prime settimane non ci si potrà spostare da una Regione all'altra. Bar e parrucchieri potrebbero ripartire i primi di maggio. Speranza per le palestre. In estate non si potrà andare a ballare L'Italia si prepara alla ripartenza scaglionata: alla base dovranno esserci sempre cautela e prudenza. Atteggiamenti superficiali e sottovalutazioni dei rischi potrebbero far tornare la situazione totalmente da capo. Perciò sarà fondamentale attenersi alle direttive che gli esperti e il governo forniranno quando si entrerà nel pieno della fase 2: la convivenza con il Coronavirus è uno step molto delicato e non si può commettere alcun tipo di errore. Perciò l'esecutivo giallorosso ha già in mente uno schema di quello che potrebbe essere il piano per riaprire il Paese: Palazzo Chigi ha fatto sapere che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 aprile 2020) Luca Sablone Nelle prime settimane non ci si potrà spostare da una Regione all'altra. Bar e parrucchieri potrebbero ripartire i primi di maggio. Speranza per le palestre. In estate non si potrà andare a ballare L'si prepara alla ripartenza scaglionata: alla base dovranno esserci sempre cautela e prudenza. Atteggiamenti superficiali e sottovalutazioni dei rischi potrebbero far tornare la situazione totalmente da capo. Perciò sarà fondamentale attenersi alle direttive che gli esperti e il governo fornirannosi entrerà nel pieno della fase 2: la convivenza con il Coronavirus è uno step molto delicato e non si può commettere alcun tipo di errore. Perciò l'esecutivo giallorosso ha già in mente uno schema di quello che potrebbe essere il piano per riaprire il Paese: Palazzo Chigi ha fatto sapere che ...

Corriere : Aziende, negozi, ristoranti e discoteche: così la “fase 2” sarà scaglionata e divisa p... - fedemacc : RT @Corriere: Aziende, negozi, ristoranti e discoteche: così la “fase 2” sarà scaglionata e divisa p... - louisfornellist : Aziende, negozi, ristoranti e discoteche: così la “#fase2” sarà scaglionata e divisa per zone… - anglotedesco : Da aziende e negozi fino alle discoteche .Così la fase 2 sarà scaglionata (e divisa per aree) - seidimassafra : Dai negozi alle discoteche: così la fase 2 sarà scaglionata (e divisa per aree) - via -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche negozi Coronavirus, dai negozi alle discoteche: così la “fase 2” sarà scaglionata e divisa per zone Corriere della Sera Coronavirus, la moda è in ginocchio: "Imprese con -100% di fatturato, in 5mila a rischio chiusura"

come accaduto ad esempio ai negozi di abbigliamento per bambini nei giorni di Pasqua, che da un giorno all’altro possiamo ripartire. Dobbiamo riorganizzare su altre basi la nostra attività, effettuare ...

Commercio in ginocchio, Gatta “Regione contribuisca a pagamento costi fissi”

Si pensi ai ristoranti, che dovranno fare meno coperti, o ai negozi che non potranno far entrare più di un certo numero di persone ... per esempio, i canoni di locazione dei locali e le utenze. È qui ...

come accaduto ad esempio ai negozi di abbigliamento per bambini nei giorni di Pasqua, che da un giorno all’altro possiamo ripartire. Dobbiamo riorganizzare su altre basi la nostra attività, effettuare ...Si pensi ai ristoranti, che dovranno fare meno coperti, o ai negozi che non potranno far entrare più di un certo numero di persone ... per esempio, i canoni di locazione dei locali e le utenze. È qui ...