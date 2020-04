Crea vademecum per eludere controlli lockdown: denunciato 50enne di Fiumicino (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – Creare uno scrupoloso e dettagliato ‘vademecum’ contenente tutte le ‘dritte’ per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento epidemico ed eludere i relativi controlli delle forze dell’ordine. Questa l’idea di un 50enne di Fiumicino. L’uomo, ha pensato anche di pubblicare il proprio lavoro su uno dei numerosi gruppi dedicati al litorale sorti in un noto social network. Il post, divenuto progressivamente virale, ha attirato l’attenzione – fra gli altri – anche dei Carabinieri di Fregene che hanno subito individuato l’autore. Il 50enne, il cui post era stato già visionato da una folta platea di lettori, e’ stato denunciato a piede libero per istigazione alla trasgressione alle leggi. Leggi su romadailynews (Di sabato 18 aprile 2020) Roma –re uno scrupoloso e dettagliato ‘’ contenente tutte le ‘dritte’ per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento epidemico edi relatividelle forze dell’ordine. Questa l’idea di undi. L’uomo, ha pensato anche di pubblicare il proprio lavoro su uno dei numerosi gruppi dedicati al litorale sorti in un noto social network. Il post, divenuto progressivamente virale, ha attirato l’attenzione – fra gli altri – anche dei Carabinieri di Fregene che hanno subito individuato l’autore. Il, il cui post era stato già visionato da una folta platea di lettori, e’ statoa piede libero per istigazione alla trasgressione alle leggi.

romadailynews : Crea vademecum per eludere controlli #lockdown: denunciato 50enne di #Fiumicino: Roma… - CorriereCitta : Fiumicino, crea un vademecum per eludere i controlli per il contenimento del Coronavirus: denunciato 50enne… - Terzobinarioit : Coronavirus, crea vademecum per evitare controlli: denunciato 50enne di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Crea vademecum Crea vademecum per eludere controlli lockdown: denunciato 50enne di Fiumicino RomaDailyNews STRESS DA CORONAVIRUS: IL VADEMECUM DEGLI PSICOLOGI DI PUGLIA

Per questo il Consiglio dell’Ordine vuole dare un contributo per far fronte alle problematiche emerse dall’emergenza Covid-19 e, attraverso le psicologhe Anna Palumbo e Laura Corvaglia, ha stilato un ...

Crea vademecum per eludere controlli lockdown: denunciato 50enne di Fiumicino

Roma – Creare uno scrupoloso e dettagliato ‘vademecum’ contenente tutte le ‘dritte’ per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento ...

Per questo il Consiglio dell’Ordine vuole dare un contributo per far fronte alle problematiche emerse dall’emergenza Covid-19 e, attraverso le psicologhe Anna Palumbo e Laura Corvaglia, ha stilato un ...Roma – Creare uno scrupoloso e dettagliato ‘vademecum’ contenente tutte le ‘dritte’ per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento ...