Covid-19, scendono ancora i numeri dei contagi rispetto ai tamponi (Di sabato 18 aprile 2020) Sono ancora in discesa i numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia in relazione al numero di tamponi eseguiti. Da qualche giorno anche sull’isola si registra un trend positivo dei nuovi casi di Coronavirus. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento ... Leggi su direttasicilia Covid-19 - fase calante. Scendono i ricoveri in terapia intensiva e i morti. Ma in contagi sono in risalita

Paura a Pisa - gli immigrati se ne fregano del Covid-19 e scendono in piazza : proteste contro la spesa a domicilio

Covid-19 - a Torrecuso i volontari della Misericordia scendono in campo (Di sabato 18 aprile 2020) Sonoin discesa ideida Coronavirus in Sicilia in relazione al numero dieseguiti. Da qualche giorno anche sull’isola si registra un trend positivo dei nuovi casi di Coronavirus. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, ieffettuati sono stati 47.715 (+2.543a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sonoate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento ...

AlguerIT : ALGHERO Covid-19: scendono ad otto i positivi ad Alghero - carletto669 : @christianrocca @Linkiesta Mi spiace ma i politici non scendono dal spazio.. Sono l'immagine di chi li vota. Quindi… - Vivodisogniebas : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 21.834 i casi positivi in Emilia-Romagna. Oltre 9mila i casi lievi in isolamento a casa. Quasi… - pattygrasso : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 21.834 i casi positivi in Emilia-Romagna. Oltre 9mila i casi lievi in isolamento a casa. Quasi… - AdelinaRicciar1 : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 21.834 i casi positivi in Emilia-Romagna. Oltre 9mila i casi lievi in isolamento a casa. Quasi… -