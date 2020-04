Coronavirus, 2.220 guariti e 482 vittime in un giorno (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di sabato 18 aprile 2020. Il trend si conferma in calo, 482 le vittime. ROMA – Coronavirus, il bilancio di sabato 18 aprile 2020. Il bollettino della Protezione Civile (il primo senza conferenza stampa n.d.r.) ha confermato un calo del trend nonostante il numero dei casi totali è simile a quello del giorno prima. Coronavirus, il bilancio di sabato 18 aprile 2020 Nelle ultime 24 ore i casi totali sono stati 3.491 mentre nella giornata di venerdì erano stati 3.493. Il leggero calo è dovuto all’aumento degli attualmente positivi che sono passati da 355 a 809 unità. Le buone notizie, però, arrivano dai decessi che hanno avuto un calo importante con 482 morti in un giorno, quasi 100 in meno in confronto del giorno prima. Restano alte le stime dei guariti. Sono 2.220 i pazienti che nelle ultime ore sono ... Leggi su newsmondo BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE - CORONAVIRUS 18 APRILE/ Video : 482 morti e 2200 guariti

Coronavirus, il bilancio di sabato 18 aprile 2020 ... Restano alte le stime dei guariti. Sono 2.220 i pazienti che nelle ultime ore sono risultate negative al tampone. Un numero importante che si va ...

Nelle ultime 24 ore, sono morte 482 persone affette da COVID-19 per un totale di 23.227 decessi dall'inizio dell'epidemia. Si alza ancora il numero di guariti: 2.220 nell'ultimo giorno, per un totale ...

