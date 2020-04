Trump lancia un piano per "riaprire l'America in 3 fasi". Ma sui tempi lascerà decidere ai governatori (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre fasi per riaprire l’America e far tornare a girare l’economia, ormai sull’orlo di una Depressione. Donald Trump presenta le linee guida per tornare alla normalità e alla fine rimanda ai governatori dei singoli Stati la decisione su quando aprire, rinunciando a quella ‘totale autorità’ decisionale che aveva rivendicato nei giorni scorsi.“La nostra squadra di esperti è d’accordo sul fatto che possiamo iniziare quello che è il nuovo fronte della nostra guerra che chiameremo ‘riaprire l’America’. Per tutelare la salute dei cittadini dobbiamo preservare la salute e il funzionamento della nostra economia”, dice il presidente ribadendo come il picco è stato superato. “L’America vuole riaprire. Dobbiamo avere un’economia che gira, e la vogliamo avere molto, molto ... Leggi su huffingtonpost Trump prepara la riapertura e lancia nuovi attacchi all’Oms

