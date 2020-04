Ti ricordi… Thierry Henry alla Juve | l’ala bella ma inconcludente andò via da Torino e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un gol su papera clamorosa, un altro fortunoso su rimpallo: una doppietta gialappesca che però fa gridare al miracolo. Una doppietta così rocambolesca per uno che di gol ne farà oltre 400 in carriera dovrebbe passare quasi inosservata, al limite far sorridere per poi diventare materiale per i tabellini e cancellare una giornata no: e invece fanfare e trombe, come se si trattasse di uno che non segna mai. Eh già, perché quell’attaccante da 400 gol 21 anni fa confinatodimensione di equivoco tattico, di bello e incompiuto… di uno che vuole fare la punta senza segnare mai. Talento incredibile: gambe lunghe, dribbling da mandare ai matti i migliori difensori del mondo e velocità impressionante. Con quel passo e quel controllo si fa notare già da ragazzino e in base a quel fastidioso assunto secondo cui se sei ...