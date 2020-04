Scuola. Azzolina: si allontana la possibilità di riaprire a maggio. E poi? (Di venerdì 17 aprile 2020) L’anno scolastico non è perso ma la Scuola come tutti la conosciamo si. In tutta Italia si continua con la didattica a distanza, ma gli edifici scolastici rimangono chiusi e il ritorno tra i banchi si allontana. “In Italia la situazione è ancora troppo pericolosa per pensare di riaprire le scuole”. E’ quanto afferma il Ministro per la Pubblica istruzione, Lucia Azzolina. “Il governo a giorni prenderà una decisione” aggiunge. Il Ministro però anticipa che “con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora”. E’ molto probabile, quindi, che tra i banchi si torni a settembre, ma al momento è tutto in alto mare. La Scuola italiana deve fare i conti con problematiche strutturali ataviche e ... Leggi su laprimapagina LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Lucia Azzolina : “Situazione pericolosa per tornare a scuola a maggio”

