(Di venerdì 17 aprile 2020) Gelo ina Lain, pochi istanti prima della chiusura. Lorella, nel lanciare l'appuntamento con la quarta puntata della serie tv Rai Doc- Nelle tue mani pensa bene di salutare il protagonista Luca Argentero, "che tra l'altro è diventato anche papà!". Grosso imbarazzole, visto che la compagna dell'attore, Cristina Marino, non ha ancora partorito. Auguri prematuri a cui qualcuno della produzione reagisce chiedendole, in, "ma sei?". A questo punto, loinvade lo studio. Laribatte a sua volta con un "Che succede", mentre il partner di conduzione Alberto Matano appare piuttosto spaesato. A quel punto, a salvare i due presentatori, la sigla.

Noovyis : ('Ma sei sicura?'. Sconcerto a La vita in diretta. Gaffe Cuccarini, da dietro le quinte se ne accorgono e urlano: v… - MtBertazzo : @solo_Roby Sei sicura ?? Ci sono troppi ancora coglioni!!! - fitzroy_dgh : ne sei proprio sicura ? - Emmadbln : @Reginadbln Ne sei sicura? Ti devo ricordare l’ultima volta che hai lasciato lei al comando? - fitzroy_dgh : @jrowle_dgh ne sei proprio sicura ? -

Ultime Notizie dalla rete : sei sicura

La Nuova Provincia - Asti

La Vita in Diretta, non parte la sigla: Lorella Cuccarini e Alberto Matano sorpresi così, strepitoso su Rai 1 Auguri prematuri a cui qualcuno della produzione reagisce chiedendole, in diretta, "ma sei ...Sei sicura? I telespettatori più attenti certamente non se lo saranno fatto sfuggire. Ma cosa è successo? La Cuccarini, rinviando all’appuntamento con la serie tv, aveva anche dato il felice annuncio ...