Lombardia, Fontana si smarca: ‘Sui pazienti Covid in Rsa hanno deciso i tecnici’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Lombardia, Fontana sulle Rsa: “La responsabilità è dell’Ats che ha valutato se ci fossero o meno le condizioni”. Emergenza coronavirus, Fontana si smarca sulle Rsa. Intervenuto ai microfoni di Mattino Cinque, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e, inevitabilmente, sull’indagine sul Trivulzio e le altre Rsa, dove si ipotizza una gestione disastrosa dell’emergenza sanitaria. Gestione che avrebbe causato un ingente numero di vittime. Coronavirus in Lombardia, Fontana sulle Rsa: “La responsabilità è dell’Ats che si è recata sul posto e ha valutato se ci fossero o meno le condizioni” Parlando delle indagini sulle Rsa, Attilio Fontana ha fatto il punto della situazione chiarendo che la Regione si è limitata ad ... Leggi su newsmondo Coronavirus Lombardia - Fontana : «Inchieste Rsa? Sono sereno. La proposta fu fatta dai tecnici» E sulla riapertura : «Decide la scienza»

Fontana chiarisce : «In Lombardia si riapre solo se gli scienziati sono d’accordo»

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana : “Lombardia riapre solo con l’ok della scienza” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus insulle Rsa: “La responsabilità è dell’Ats che ha valutato se ci fossero o meno le condizioni”. Emergenza coronavirus,sisulle Rsa. Intervenuto ai microfoni di Mattino Cinque, il governatore della RegioneAttilioha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e, inevitabilmente, sull’indagine sul Trivulzio e le altre Rsa, dove si ipotizza una gestione disastrosa dell’emergenza sanitaria. Gestione che avrebbe causato un ingente numero di vittime. Coronavirus insulle Rsa: “La responsabilità è dell’Ats che si è recata sul posto e ha valutato se ci fossero o meno le condizioni” Parlando delle indagini sulle Rsa, Attilioha fatto il punto della situazione chiarendo che la Regione si è limitata ad ...

Mov5Stelle : Ecco cosa diceva il condannato ad oltre 6 anni per tangenti Formigoni sulla sanità lombarda. È stato proprio il 'm… - ManlioDS : Sarò maligno ma noto una correlazione tra le lodi di #Salvini a #Fontana e le irruzioni della GdF in Regione… - pfmajorino : Tra i messaggi che ho ricevuto in questo periodo ci sono quelli dalle Case di riposo. Dove gli enti spiegano che Re… - sophilos5 : RT @GianricoCarof: Significato della parola “scaricabarile”? Si vedano le ultime dichiarazioni del presidente (si dice “presidente” per inc… - Annalis04484378 : RT @Claudietta673: GRAZIE GOVERNATORE #Fontana , PER IL CORAGGIO, LA PASSIONE E L'AMORE CHE DIMOSTRA DI AVERE PER LA SUA REGIONE E PER ES… -