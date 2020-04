Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: nuvole diffuse ma temperature in aumento, sereno al Sud (Di venerdì 17 aprile 2020) Le Previsioni per domani, sabato 18 aprile, in Italia secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Al Nord: nubi compatte su rilievi alpini, prealpini e restante Liguria, con associati deboli e locali piogge fino al tardo pomeriggio. Isolati temporali pomeridiani sulle relative zone di Friuli-Venezia Giulia e Veneto; sul resto del Nord estesa nuvolosità medio-alta; locali foschie sulla bassa pianura veneta al mattino. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, in temporanea attenuazione serale; molte nubi su Toscana e Lazio con deboli piogge lungo le coste toscane e sul Lazio nel pomeriggio. Attesi isolati temporali sui rilievi laziali nelle ore centrali della giornata; sul resto del Centro estesa nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : oggi e domani nuvoloso - possibili piogge da domenica

