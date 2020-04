Lazio | Lazzari | «Lottare per lo scudetto è qualcosa di incredibile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’esterno dellaManuelha raccontato, ai microfoni della radio sociale, come sta vivendo questo periodo L’esterno dellaManuelha raccontato, ai microfoni della radio biancazzurra, come sta vivendo questo periodo. Ecco le sue parole: «Mi sono tagliato i capelli perché erano cresciuti molto e ho fatto tutto da solo (ride ndr). Il primo mese è stato veramente duro, soprattutto per la distanza con il gruppo ma ora le giornate sono più o meno simili: mi alleno molto, gioco alla play e guardo serie tv. Alla Play gioco con Cataldi e ci passiamo qualche oretta. È un po’ uno sfogo e riesco a sentire qualche amico». SPAL – «Con la Spal difendevamo e attaccavamo in maniera differente e quindi i primi mesi per me non sono stati semplici, poi passati quei momenti sono riuscito a crescere e a dare il ...