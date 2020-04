La vita in diretta, Lorella Cuccarini e la gaffe su Luca Argentero: ‘Ma sei sicura?’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Punta di giovedì 16 aprile de La vita in diretta, siamo ai saluti finali. Lorella Cuccarini in piedi al centro del palco con Alberto Matano “Dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c’è l’ultima puntata di Doc nelle tue mani con Luca Argentero che tra l’altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni!”. Alberto Matano inquadrato è spaesato, da dietro le telecamere qualcuno parla, Lorella chiede “Che succede?” e si sente qualcuno chiederle “Ma sei sicura?“. La conduttrice imperterrita risponde “Sì“, conclude i saluti e chiude la puntata. Dove sta la gaffe? A meno che Lorella Cuccarini non abbia informazioni riservate e in anteprima, Cristina Marino (la compagna di Luca Argentero) non avrebbe ancora partorito. Nessuna news neppure sui loro social e la ... Leggi su tvzap.kataweb LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Novità sull’App

La vita in diretta - Lorella Cuccarini fa una gaffe con Luca Argentero

Lorella Cuccarini : gaffe su Luca Argentero a La vita in diretta. Cosa ha detto? (Di venerdì 17 aprile 2020) Punta di giovedì 16 aprile de Lain, siamo ai saluti finali.in piedi al centro del palco con Alberto Matano “Dobbiamo ricordare la prima serata di questa sera, perché c’è l’ultima puntata di Doc nelle tue mani conche tra l’altro è diventato anche papà, quindi congratulazioni!”. Alberto Matano inquadrato è spaesato, da dietro le telecamere qualcuno parla,chiede “Che succede?” e si sente qualcuno chiederle “Ma sei sicura?“. La conduttrice imperterrita risponde “Sì“, conclude i saluti e chiude la puntata. Dove sta la? A meno chenon abbia informazioni riservate e in anteprima, Cristina Marino (la compagna di) non avrebbe ancora partorito. Nessuna news neppure sui loro social e la ...

UNHCRItalia : Insieme a @FilippoGrandi e @CarlottaSami approfondiremo l'impatto dell'emergenza #coronavirus sulla vita delle pers… - LinkaTv : E' iniziato La vita in diretta su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - RadioMariaITA : H. 14.10 #Pomeriggio insieme: frammenti di #vita quotidiana dei nostri #ascoltatori in diretta (Roberta) - Brasciola_9 : RT @immarti15: E comunque io già la vedo martina che, finita la diretta con ginger, ne fa un’altra dove ci chiede se è andata bene e dove c… - fedeontv : La vita in diretta al 14% batte Pomeriggio cinque (13-12%) #AscoltiTv -